Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren Avrupa Birliği ülkelerine sert çıktı.

"Bazı ülkelerin terör devleti kurmak istediklerini biliyoruz"

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle rahatsız oldukları konu. En çok ses çıkaran üklkelere baktığımızda, Suriyeyi bölüp bir terör devleti oluşturmak istiyorlar, amaçları da özellikle İran'ın önünü kesmek ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak ve bölgedeki istikrarsızlığı sürdürmek. Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin bir terör devleti kurmak istedilerini biliyoruz. Ama biz bu oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar. Biz bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. O yüzden bugün bu mücadele çok önemli."

Kaynak: TRT Haber