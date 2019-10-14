Barış Pınarı Harekatı kapmasındaki çalışmaları anlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar harekat ile ilgili siyasi partilere bilgi verdi.

Akar'ın ilk durağı İyi Parti Genel Merkezi oldu. Akar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü, harekat hakkında bilgi verdi.

Bakan Akar'ın sonraki durağı ise CHP Genel Merkezi'ydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Akar, CHP liderini Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgilendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son durağı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile bir araya gelen Akar, Yalçın'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: TRT Haber