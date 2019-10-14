Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bakü’de Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, daha sonra ikili temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Kaynak: AA