Vatanlarından edildiler, baskılarla göçe zorlandılar.

Türkiye'de yaşayan Arap aşiretleri, Barış Pınarı Harekatı ile yeniden evlerine dönmenin hayalini kuruyor.

Aşiret liderleri, Şanlıurfa Akçakale'de biraraya geldi. Başlatılan harekatla yeşeren umutlarını şöyle anlattılar:

"Şükürler olsun ki Türkiye’nin sayesinde buralar temizlendi. Şimdi buralar güvenli hale geldi. Türkiye’ye gelen 3 milyon Suriyeli vatandaşlarımız çok yakın zamanda inşallah buradan geçerek evlerine gidecek. Türk askerine, Suriye askerine, Türk hükümetine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kendi topraklarımız Suriye'ye dönünce biz Türk halkının emrinde olacağız."

Harekata karşı çıkan Arap Birliği kınandı

Abraz aşireti de terör örgütünün zulmünden kaçıp Malatya'ya yerleşmişti. Evlerine dönme umuduyla bekleyen aşiret üyelerinin tepkisi harekatı eleştiren Arap Birliği'ne yönelikti.

"Esed bize çok zulüm etti. Bütün çocukları öldürdü, her yerden teröristleri Suriye'ye getirdi. Bütün Arap devletlerinden bir ses çıkmadı, Türkiye ise sınırları açtı, mazlumlar için, Suriyeliler için sınırları açtı. Bugün de Allah'a şükür Barış Pınarı Harekatı başladı Elhamdülillah, Türkiye bütün mazlumlara geri güvenli bir bölge sağlayacaktır."

Onlar, Suriye Milli Ordusu içinde de görev alıyor. Harekata sonuna kadar destek vermeye kararlı olan aşiret üyelerinin tek isteği evlerine dönebilmek.

Kaynak: TRT Haber