Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü.

Orgeneral Güler ve Orgeneral Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler istişare edilmiştir. pic.twitter.com/A0qKl9Gaex — TSK (@TSKGnkur) October 14, 2019

Kaynak: TRT Haber