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Bakan Çavuşoğlu, çarşamba günü Meclis'i bilgilendirecek14 Ekim 2019 Pazartesi 16:57 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 17:12
TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini söyledi.
Turan, Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını söyledi.
Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA