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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" telefonu14 Ekim 2019 Pazartesi 15:42 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Erdoğan, Bahçeli’ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başlamıştı.
Kaynak: TRT Haber