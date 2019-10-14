Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Akar, CHP liderine Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

CHP ziyaretini tamamlayan Akar, Genel Merkez'den ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akar, Harekatın başarıyla sürdüğünü ifade ederek, "Herhangi bir koalisyon askerine zarar gelmemesi için hassasiyet gösteriyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP'yi ziyareti sonrası açıklama yapıyor.

https://t.co/OmTgYJmhu9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2019

Kaynak: TRT Haber