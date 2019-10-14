Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile bir araya gelen Akar, Yalçın'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

MHP ziyaretini tamamlayan Akar, Genel Merkez'den ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akar, "Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Bakan Akar ve Şoygu, başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu." denildi.

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orgeneral Güler ve Orgeneral Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Kaynak: TRT Haber