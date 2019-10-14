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MEB, sınır illerindeki eğitim için koordinasyon kurulu oluşturdu

14 Ekim 2019 Pazartesi 18:58 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 19:00

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu.