Mardin Valiliği, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle toplam 146 okulda eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Mardin İlimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe İlçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 146 okulumuzda 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde üç (3) gün süre ile eğitime ara verilmiştir.

Eğitime ara verilen okullarımız Kaymakamlıklarımız ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: TRT Haber