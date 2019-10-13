Yıldız ailesi Mardin Nusaybin'deki çukur terörü sırasında büyük zarar gördü. Terör örgütü PKK ailenin mallarını yaktı, evini yıktı.

5 çocuklu Yıldız ailesi Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Ulak köyüne göç etmek zorunda kaldı.

Çukur terörünün ardından devlet hemen harekete geçti. Nusaybin'de 5 bin 53 konut yapıldı. Ayrıca, sosyal alanlar ve yaşam alanları inşa edildi.

Ağıtlarla toprağa verildiler

Yıldız Ailesi 3 yıllın ardından Nusaybin’e döndü. Devlet desteğiyle inşa edilen yeni evlerine yerleşti. Fakat terör, yeni evlerinde de ailenin peşini bırakmadı.

Fatma Yıldız ve ailesi ilk havan topu saldırısından sonra, komşularına yardım için harekete geçti. Bu sırada teröristler ikinci ve üçüncü havan topunu ateşledi. O havan topları da bir anne ve 2 çocuğun şehit olmasına neden oldu.

Saldırıda baba Yıldız ve diğer 3 çocuğu ise yaralandı. Bölge halkı da terör örgütüne tepkiliydi.

Şehitler, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Ulak köyünde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. Leyla Yıldız 15, Emine Yıldız ise henüz 12 yaşındaydı.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Erkan Günay