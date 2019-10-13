Eğitim
Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara verildi13 Ekim 2019 Pazar 18:30 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 18:32
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cizre, İdil, Silopi ilçesine bağlı sınır boylarındaki 53 köy okulunda, güvenlik nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şırnak'ın Cizre, İdil, Silopi ilçesine bağlı sınır boylarındaki 53 köy okulunda, güvenlik nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği duyuruldu.
Okulların isimleri valilik sitesinde paylaşıldı.
Kaynak: AA
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