Eğitim
Mardin Şanlıurfa ve sınıra yakın okullarda eğtime ara verildi13 Ekim 2019 Pazar 09:28 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 09:32
Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında ve sınıra yakın bazı okullarda eğitime 3 gün ara verildi. Şanlıurfa'ın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde de okullar 3 gün tatil edildi.
Mardin Valiliği Nusaybin'in tamamındaki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.
Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde de sınır boylarındaki okullar 3 gün tatil edildi.
Şanlıurfa Valiliği de Akçakale ve Ceylanpınar İlçelerinde tüm okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.
Suruç ve Birecik ilçesinde de sınıra yakın 26 okulda yine pazartesi günü itibariyle 3 gün süreyle eğitim yapılmayacağı bildirildi.
Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 2 gün ara verilmişti.
Kaynak: TRT Haber
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