Mardin Valiliği Nusaybin'in tamamındaki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.

Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde de sınır boylarındaki okullar 3 gün tatil edildi.

Şanlıurfa Valiliği de Akçakale ve Ceylanpınar İlçelerinde tüm okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.

Suruç ve Birecik ilçesinde de sınıra yakın 26 okulda yine pazartesi günü itibariyle 3 gün süreyle eğitim yapılmayacağı bildirildi.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 2 gün ara verilmişti.

Kaynak: TRT Haber