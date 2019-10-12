Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim merkezlerinde (MEM) öğrenci sayısını artırmak için son bir yılda önemli yeniliklere imza attıklarını söyledi.

Yapılan bu çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Selçuk, "Geçen sene MEM'lerde 9. sınıfa 19 bin 947 öğrenci kayıt olmuştu. Bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin 9. sınıfına başlayan öğrenci sayısı, geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldi" dedi.

MEM'ler için iki yeni düzenleme sonuç verdi

Ziya Selçuk, MEM'lerde kapasiteyi artırmak için 2 yeni düzenleme yaptıklarına dikkat çekti.

Selçuk, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan düzenleme ile özel sektörün mesleki eğitim merkezi kurabilmesinin önünün açıldığını bildirdi.

Diğer taraftan, ortaokul sonrası mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin, 4 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alamadıklarına dikkat çeken Selçuk, yönetmelik değişikliğiyle öğrencilerin fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayıp lise diploması alabilmelerine imkan sağladıklarını anlattı.

Kaynak: AA