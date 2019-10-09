İtalya Floransa'daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsünde (European University Institute) tam zamanlı, Bilkent Üniversitesinde ise yarı zamanlı öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Şule Alan ve ekibi, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da başlattıkları pilot uygulamalarla ortaokullardaki akran zorbalığı konusunu ele alıyor.

Alan, akran zorbalığı konusunda eğitim politikalarına yön verecek akademik bir çalışma için Sakarya'ya geldiklerini söyledi.

Akranların okul içerisinde, bahçesinde veya değişik yerlerinde birbirine yaptığı zorbalıkların sadece fiziksel olmadığını, aynı zamanda psikolojik yönlerinin de bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Alan, şöyle konuştu:

"Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada olan bir problem. Tüm dünyada bu konuya çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gelişmiş, gelişmekte veya gelişmemiş ülkelerin hepsinde aynı problemle karşılaşıyoruz. Bunun için birtakım çözümler üretmeye çalışıyoruz. Amacımız bu."

[Fotoğraf: AA]

"Politikaya girdi sunmaya çalışıyoruz"

Pilot uygulamalarla soruna çözüm aradıklarından bahseden Alan, şunları söyledi:

"Burada yapmaya çalıştığımız, akran zorbalığı problemini eğitsel olarak çözmenin yollarını sahada öğrendiğimiz bilgilerle yönlendirmeye çalışıyoruz. Aslında yaptığımız bu. Kafadan politika uydurmak yerine, sahada neyin olduğunu, sahadaki problemin ne olduğunu anlamaya çalışarak politikaya girdi sunmaya çalışıyoruz."

Çalışmanın sonra ermesinin ardından bir yol haritası çıkaracaklarını belirten Prof. Dr. Alan, sonuçlara göre konuyla ilgili test imkanlarının olduğunu vurguladı.

Alan, sonuçları test ettikten sonra etkili olan çözümün genel politika yapılmaya çalışacağını anlatarak, "Karar yapıcılara, politikacılara, bakanlara, bakan yardımcılarına sunacağımız bu. Finlandiya'dan ya da başkasının değil Türkiye'nin sahasından çıkan bilgilerle Türkiye'ye özel koşullarla işe yarayan ve işe yaramayan metotlar nedir, onları önlerine sunacağız, bizim sahadan çıkan bilgilerimizle. Amacımız bu, yani politikayı yönlendirmek" dedi.

Çalışmanın İstanbul, Ankara ve Sakarya'da pilot olarak uygulandığını söyleyen Alan, doktora ve lisans öğrencilerinin oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik ekiplerin tüm sahaya yayıldığını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Amaç, insan kaynağı kalitesini yükseltmek

Çalışmalarda birçok üniversiteyi işin içine koyarak ilerlediklerini belirten Alan, şunları anlattı:

"Akran zorbalığını önce anlayacağız, Milli Eğitim Bakanımızın deyimiyle 'MR'ını çekeceğiz', ondan sonra nasıl yok edebileceğimizi anlayacağız. Bu çalışma sadece akran zorbalığını ölçme çalışması değil. Onu da yapıyoruz ama müdahale sistemi geliştirme çalışması. Ne yapacağız? Yok edemeyeceğiz büyük ihtimal ama aza indirmek amacımız. Ana amaç, insan kaynağı kalitesini yükseltmek. İnsan kaynağı kalitesini eğitimle yükseltirsiniz. Eğitimi nasıl iyi hale getirirsiniz, okul iklimini düzelterek. Okul iklimi dediğiniz güzel bir iklim olmazsa öğretim yapabileceğiniz bir yer olmaktan çıkar. Akran zorbalığı bu yüzden bizim için önemli. Yoksa çocukların birbirine yaptığı zorbalık, okul iklimini öğrenim yapabilme olanağından söktüğü için bizim açımızdan önemli. Bunu azaltırsak öğretmen öğrenim yapabilecek. Amacımız bu, bunu ne kadar yapabilirsek öğretim kalitesini arttıracağız, insan kaynağını arttıracağız."

Prof. Dr. Alan, çalışmanın ilk sonuçlarının haziran ayında alınacağını ve bu verilerin tüm ülkeye yayılarak önümüzdeki yılın eğitim politikasını şekillendireceğini söyledi.

Kaynak: AA