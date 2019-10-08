Eğitim
ALES adaylarına geç başvuru günü hatırlatması08 Ekim 2019 Salı 10:11 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 11:25
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı adayları, geç başvurularını saat 23.59'a kadar yapabilecek.
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için geç başvuruların bugün saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/3 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
2019-ALES/3 Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/ndV6D48TCc— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 8, 2019
Adayların, sınav için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: ösym geç başvuru günü ales adayları ales