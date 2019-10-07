Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifrelerle yapılacak.

Ek yerleştirme tercihleri için son gün bugün.

Kaynak: AA