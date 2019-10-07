Eğitim
DGS ek yerleştirme tercih başvurularında son gün07 Ekim 2019 Pazartesi 09:33 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:38
Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercih başvuruları bugün sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifrelerle yapılacak.
Ek yerleştirme tercihleri için son gün bugün.
Kaynak: AA
Etiketler: DGS ek yerleştirme tercih