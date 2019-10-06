Eğitim
DGS ek yerleştirme tercih başvurularında yarın son gün06 Ekim 2019 Pazar 07:42 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 07:46
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme tercihleri 7 Ekim'e kadar alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifrelerle yapılacak.
Ek yerleştirme tercihleri için son gün 7 Ekim Pazartesi.
Kaynak: AA
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