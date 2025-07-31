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Türkiye
AA 31.07.2025 05:08

İstanbul'da plastik ve sünger fabrikasında yangın

İstanbul Arnavutköy'de bir plastik ve sünger fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İstanbul'da plastik ve sünger fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde 3 katlı plastik ve sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelerden su tankerleri sevk edildi.

Fabrikanın alt katında başlayan ve kısa sürede binanın tamamını saran yangından zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

İstanbul'da plastik ve sünger fabrikasında yangın

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, geniş alana yayılan yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

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