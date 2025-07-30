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Türkiye
AA 30.07.2025 23:20

Günün en yüksek sıcaklığı Kurtalan'da ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Günün en yüksek sıcaklığı Kurtalan'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 48 derece ölçüldü.

Diğer yüksek sıcaklıklar ise 47,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde ölçülmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler ise şöyle:

İl/İlçe Sıcaklık
Siirt, Kurtalan 48.0
Mardin, Kızıltepe 47.3
Diyarbakır, Sur 47.1
Şanlıurfa, Ceylanpınar 47.1
Gaziantep, Karkamış 46.8
Şırnak, Silopi 46.7
Batman, Beşiri 46.6
Adıyaman, Kahta 46.0
Malatya, Yazıhan 44.5
Artvin, Yusufeli 44.0
Hatay, Hassa 44.0
Elazığ, Kovancılar 43.6
Kırşehir, Çiçekdağı 43.5
Ankara, Kalecik 43.0
Kırıkkale, Delice 43.0
Bingöl, Genç 42.9
Eskişehir, Sarıcakaya 42.9
Yozgat, Yerköy 42.8
Çorum, Kargı 42.7
Erzincan, Kemaliye 42.7
Çankırı, Merkez 42.5
Tunceli, Merkez 42.5
Nevşehir, Kozaklı 42.0
Kilis, Elbeyli 41.8
Sivas, Suşehri 41.8
Tokat, Merkez 41.8
Erzurum, İspir 41.6
Konya, Karapınar 41.6
Iğdır, Aralık 41.5
Giresun, Çamoluk 41.4
Kayseri, Yeşilhisar 41.2
Sinop, Boyabat 41.1
Aksaray, Sarıyahşi 40.8
Gümüşhane, Merkez 40.8
Karabük, Merkez 40.8
Manisa, Yunusemre 40.8
Muş, Hasköy 40.7
Aydın, Karpuzlu 40.5
Denizli, Güney 40.5
Kahramanmaraş, Çağlayancerit 40.5
Amasya, Taşova 40.1
İzmir, Tire 40.1
Bilecik, İnhisar 40.0
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