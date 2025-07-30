Günün en yüksek sıcaklığı Kurtalan'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 48 derece ölçüldü.

Diğer yüksek sıcaklıklar ise 47,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde ölçülmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler ise şöyle: