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Türkiye
AA 30.07.2025 18:35

Aydın Efeler'deki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın Efeler'deki orman yangını kontrol altına alındı

İmamköy Mahallesi'nin üst kısımlarında ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın Efeler'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yangına karadan 296 personel, 21 su tankeri, 30 arazöz, 30 müdahale aracı, havadan 10 uçak ve helikopterle müdahale edildi.

Kenger Mahallesine doğru ilerleyen yangına, bazı vatandaşlar da su tankerleriyle müdahale etti.

Sarp arazi ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlileri ve orman işçilerine olay yerinde müdahale edildi.

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