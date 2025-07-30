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Türkiye
AA 30.07.2025 18:04

Erzurum ikinci kez "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne ev sahipliği yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, her yaştan astronomi meraklısını buluşturan "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" ikinci kez Erzurum'da düzenlenecek.

Erzurum ikinci kez "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne ev sahipliği yapacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, popüler gökbilim faaliyetlerinden "TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri", 27. yılında da bilimle toplumu buluşturmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkıları, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda düzenlenecek etkinlik, 28-31 Ağustos tarihlerinde Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, gündüz özel filtreli teleskoplarla güneşi gözlemleyecek, gece ise ışıktan uzak şekilde yüksek rakımlı alanlarda yıldızları, gezegenleri, galaksileri ve diğer gök cisimlerini teleskoplarla keşfedecek.

Alanında uzman bilim insanlarının da sunumlar yapacağı etkinlikte, akademik söyleşiler ve bilim temalı atölye çalışmalarıyla katılımcılara bilim deneyimi sunulacak.

Türkiye'nin dört bir yanından "gozlem.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yapılacak etkinliğin başvuruları 6 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Katılımcılar değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle belirlenip ücretsiz şekilde 4 gün boyunca sürecek eşsiz deneyimin keyfini sürecek.

İlki 2022'de etkinlikte, söz konusu merkezde kurulan yaklaşık 500 kamp çadırında 10 bine yakın katılımcı gökyüzünün büyüleyici manzarasına tanıklık etmişti.

Aynı organizasyonda Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) de tanıtılmış, katılımcılara uzayın derinliklerini keşfetme fırsatı sunulmuştu.

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Tübitak Uzay Erzurum
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