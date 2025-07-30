Çeşme'de vale 7 milyonluk aracı kullanılamaz hale getirdi

Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz pazartesi günü Ilıca Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Haber spikeri Selen Yalaz, akşam saatlerinde geldiği otelde otomobilini valeye teslim ederek kafeye geçti.

Yaklaşık 1,5 saat sonra otelden ayrılmak üzere aracını isteyen Yalaz, uzun süre beklemesine rağmen otomobilinin getirilmemesi üzerine durumdan şüphelendi. İddiaya göre, otel personeli Yalaz'ı bir süre oyaladıktan sonra otel müdürü, yaşanan kazayı bildirmek üzere kendisini otoparka davet etti.

Otoparka inen Yalaz, lüks otomobilinin beton duvara çarpmış ve hava yastıkları açılmış halde görünce büyük bir şok yaşadı.

Durumu polis ekiplerine bildiren Yalaz, sorumlulardan şikayetçi oldu.

Kaza anı ise otoparkın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, valenin aracı çalıştırdıktan sonra otopark çıkışına doğru hızla ilerlediği ve virajı alamayarak duvara çarptığı anlar yer aldı.

"Kazadan Vahimi, Durumun Bir Saat Boyunca Gizlenmesiydi"

Yalaz, yaptığı açıklamada, aracını valeye teslim ettikten sonra yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından gerçeği öğrendiğini belirtti. Yalaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 45 dakika geçmesine rağmen aracım gelmeyince endişelenip bir sorun olup olmadığını sordum. Bunun üzerine gece müdürü olduğunu söyleyen bir yetkili beni otoparka indirdi. Orada aracımın sadece hasar almadığını, kullanılamayacak hale geldiğini, dört hava yastığının patladığını gördüm. Yetkili servis de bu durumu raporladı. Yaşanan kazadan daha da vahim olan ise bu durumun bir saat boyunca benden gizlenmesi ve bana bilgi verilmemesiydi."

Otel yetkililerinin olayı "vale otelin duvarının sağlamlığını kontrol etmiş" gibi ciddiyetsiz ifadelerle geçiştirmeye çalıştığını öne süren Yalaz, "400 TL'lik vale ücreti dahi iade edilmedi. Kaza sonrası yaklaşık 5 saat otelde bekletildim çünkü araç hareket ettirilemiyordu. İkame araç talebimize de olumsuz yanıt verildi. Yaşadığım bu mağduriyet ve otelin yaklaşımı nedeniyle tüm yasal haklarımı kullanacağım." diye konuştu.