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Türkiye
AA 30.07.2025 20:56

Ankara'da çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 702/2. Sokak’taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki gecekondulara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 8 gecekonduya sirayet eden yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen gecekondularda ölen ya da yaralanan olmadı.

Evlerde mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin kurtardığı 2 köpek yavrusunun bakımları çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

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