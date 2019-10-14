Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 560 olduğunu açıkladı.

Dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad teröristlerden temizlenmişti.

İlçe merkezindeki PKK/YPG paçavrası indirilerek yerine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.

Tel Abyad 5 günde teröristlerden alındı

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince de desteklenen harekatın 5. günü sonunda Tel Abyad ilçe merkezi PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı.

PKK/YPG'li teröristlerden temizlenmesinin ardından SMO bayrağı çekilen sınır kapısı beşinci kez el değiştirmiş oldu.

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen PKK/YPG'nin hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

56 köy terörden temizlendi

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde, 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor.

Kaynak: TRT Haber