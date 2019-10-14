Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakan Akar ve Parly görüşmesinde, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Akar, bugün Rusya Sergey Şoygu ile de telefonda görüşmüş, mevkidaşıyla Suriye, savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştı.

Kaynak: TRT Haber