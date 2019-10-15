Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verildi.

Görüşme yarım saat sürdü.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyarette Bakan Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçtiğimiz gün, İyi Parti, CHP ve MHP'ye giderek Barış Planı Harekatı ile bilgilendirme yaptı.

Kaynak: TRT Haber