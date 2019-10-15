Çin haber ajansı Şinhua'daki habere göre, ülkenin ilk yerli üretim buzkıran gemisi "Xue Long 2" (Kar Ejderi 2), Antarktika'ya yapacağı keşif yolculuğu için denize açıldı.

413 kişilik mürettebatıyla ülkenin güneyindeki Şıncın Limanı'ndan yola çıkan gemi, Çin'in 36. Antarktika keşif seferine öncülük edecek.

Öncelikle kuzeydoğudaki Şangay Limanı'na kadar gidecek gemi, burada ikmal yaptıktan sonra 22 Ekim'de Pasifik Okyanusu'na açılacak.

Gemi, Çin'in Antarktika'daki Congşan Araştırma İstasyonu'na ulaştıktan sonra, kıtanın batısındaki Ross Denizi ve Amundsen Denizi'nde araştırmalar yapacak.

Ardından kıtanın kuzeydoğusundaki Büyük Çin Seddi Araştırma İstasyonu'na gidecek gemi, Kozmonotlar Denizi'nde de incelemeler yürütecek. Geminin Mart 2020'de ülkeye dönmesi planlanıyor.

Antarktika'daki değişimlerin dünyaya etkisini anlamayı hedefliyorlar

Çin Arktik ve Antarktika İdaresi Direktörü Çin Veicia, seferin Antarktika'daki değişimlerin dünyaya etkisini anlamayı ve Çin'in kıtanın küresel yönetimine katılımını artırmayı amaçladığını vurguladı.

Finlandiya mühendislik firması Aker Arctic tarafından tasarlanan "Xue Long 2" gemisinin tamamı Çin'in batısındaki Ciangnan Tersanesi'nde inşa edildi.

Ülkenin 1993'ten beri faal olan diğer buzkıran gemisi "Xue Long (Kar Ejderi)", Ukrayna'da üretilmişti.

Kaynak: AA