Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki tüm okullar ile Artuklu ve Kızıltepe İlçeleri'nin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mardin İlimiz Nusaybin İlçesi'ndeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe İlçeleri'nin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde iki (2) gün süre ile Eğitime ara verilmiştir.

Eğitime ara verilen okullarımız Kaymakamlıklarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada da, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, 17 Ekim Perşembe ve 18 Ekim Cuma günleri eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 5 gün ara verilmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu, Taşlıkuyu İlk/Ortaokulu, Küçükova İlk/Ortaokulu, Molla Hamza İlkokulu, Göleç İlkokulu, Atlılar İlkokulu, Balaban İlkokulu, Deniz İlkokulu, Kaynakçı İlkokulu, Özgören İlkokulu, Özlüce İlkokulu, Tokçalı İlkokulu, İzci İlkokulu, Yıldız İlkokulu, Eskice İlkokulu, Kovalı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlkokulu, Duyduk Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göktepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde) iki (2) gün süreyle eğitim-öğretimeara verilmiştir.

Şırnak

Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerindeki sınıra yakın okullarda da 2 gün eğitim öğretim yapılmayacak.

Kaynak: TRT Haber