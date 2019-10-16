İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li heyeti yarın kabul edeceğini açıkladı.

Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır. pic.twitter.com/Jp17BKbggY — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2019

Erdoğan, ABD'den gelen heyetle bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dışındakilerle görüşmesinin söz konusu olmadığı yanıtını vermişti.

Kaynak: TRT Haber