Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Rusya ziyareti büyük ihtimalle gerçekleşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlanan Rusya ziyaretiyle ilgili yöneltilen soruya, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek." dedi.

"Amerika ziyareti, heyetle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek"

Planlanan Amerika ziyaretiyle ilgili olarak da, "Amerika ziyareti buraya gelecek olan heyetle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Çünkü Kongre'de yapılan bu tartışmalar, müzakereler, konuşmalar şahsım, ailem, bakan arkadaşlarımla ilgili olan bütün bu değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir, dolayısıyla böyle bir durum karşısında tabiiki bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz, değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz. Ben şuanda Pence ve Pompeo dışında diğerleriyle görüşmem söz konusu değil." diye konuştu.

"Özellikle Münbiç’te olmak diye derdimiz yok"

Münbiç konusuyla ilgili, “Ben rejimin SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihitmal vermek istemiyorum. Zira burayla ilgili bizim Rusya’yla daha önce bir anlaşmamız var. Zaten Putin ile bir araya geldiğimizde o haritaları, bunların Türkçesi, Rusçası hepsi var, kendilerinin önüne sereceğiz. Kaldı ki bizim zaten yani özellikle Münbiç’te olmak diye derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur. Ama Rusya ama rejim buradan terör örgütü PYD’yi, YPG’yi buradan çıkarmalarıdır. Bize bu sözü önce kim verdi. Malum yine sayın Trump verdi. Ne dediler bize. 90 günde biz burayı terör örgütünden boşaltacağız, ondan sonra bir buçuk sene oldu. Boşalttılar mı hayır. Bizim derdimiz burda bu toprakları sahibine teslim etmek, biz bunu istiyoruz. Yoksa bize bunu verin böyle bir derdimiz yok. Şimdi SDG dediğimiz nedir terör örgütünün farklı bir ismidir." ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum"

Erdoğan, UEFA’nın A Milli Takım ile ilgili soruşturmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ben onu doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann'ın mesela Macron ile ilgili şey de böyle bir şey oldu, Griezmann'a bir şey mi yaptı, herhangi bir şey verdiler mi? Burada ise şuanda bu milli takımın bir milli bakışı var. Bu milli bakışında oradaki bütün seyircileriyle paylaşıyor. Bundan daha tabii, daha doğal bir şey olamaz. Ben burdan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz.”

Ne olmuştu?

14 Ekim'de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşan A Milli Takım maç sonunda asker selamı vermiş, ancak Fransız rejisi bu görüntüleri ekrana vermemişti.

UEFA'dan soruşturma açıklaması

UEFA, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcılık ve politik davranış" olarak nitelendirdi ve Türkiye'ye soruşturma açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır." denildi.

Kaynak: TRT Haber