A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda son Dünya Şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu sürdürdü.

Ay yıldızlı taraftarlar da Stade de France'da milli futbolcuları yalnız bırakmadı.

[Fotoğraf: AA]

Ay yıldızlı oyuncular, Kaan Ayhan'ın 81'inci dakikadaki golü sonrası yine asker selamıyla sevinç yaşadı. Türkiye, Fransa'ya beraberlik golünü attıktan sonra ve maç bitiminde asker selamı verdi ama Fransa rejisi ekranlara getirmedi.

[Fotoğraf: AA]

Oysa ki asker selamı Fransa futboluna hiç de yabancı değil.

Zira Fransa'nın Dünya Şampiyonu olduğu 2018 Temmuz kupa töreninde futbolcuların Cumhurbaşkanı Macron'a verdiği asker selamı, hem Fransa hem de uluslararası medya kuruluşlarında yer almıştı.

[Fotoğraf: AFP]

Benzeri bir fotoğraf karesi, Dünya Kupası sonrası Fransa'da düzenlenen madalya töreninde de çekilmişti.

[Fotoğraf: AFP]

Fransa'nın asker selamını ekranlara getirmemek için gösterdiği çaba, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert tepki gördü.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Fransız rejisinin, Türk futbolcuların asker selamını vermemesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Eren açıklamasında "Sizinle gurur duyuyoruz. Asker selamı, TRT rejisi ve futbolcularımızın ortak yapımıyla Kasım’da TRT ekranlarında inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek.

Kaynak: TRT Haber