Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanan ve TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıya kurtarışlarıyla milli kalecimiz Mert Günok damgasını vurdu.

Ev sahibi Fransa 76. dakikada Fransa Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti. Bu gole A Millilerimiz, 82. dakikada Kaan Aynan ile yanıt verdi: 1-1

İkinci yarıda sakatlanan Zeki Çelik'in yerine oyuna giren Kaan Ayhan, Konya'da oynanan ilk maçta da Fransa filelerini havalandırmıştı.

Milli Takımımız, gol sevinci sırasında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Geceye damga vuran görüntü

Ay yıldızlı oyuncular, Kaan Ayhan'ın 81'inci dakikadaki golü sonrası yine asker selamıyla sevinç yaşadı. Türkiye, Fransa'ya beraberlik golünü attıktan sonra asker selamı verdi ama Fransız rejisi ekranlara getirmedi.

Kalan süresinde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da puanını 19'a çıkarırken Türkiye H Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.

İlk yarının önemli anları

16. dakikada Fransa, gole yaklaştı. Griezmann, Coman'ın sol kanattan verdiği pasla ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Griezmann'ın şutunda Mert Günok, topu çelmeyi başardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Sissoko'nun sert vuruşunda iyi yer tutan Mert, bir kurtarış daha yaparak topun ceza sahası dışına uzaklaşmasını sağladı.

21. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Coman, topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu pozisyonda Griezmann'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Mert Günok'ta kaldı.

22. dakikada Coman'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti.

25. dakikada Coman, sol kanattan yine tehlikeli geldi. Griezmann, Coman'ın ceza sahası ön çizgisine paralel gönderdiği topun üzerinden atlayarak tehlikenin büyümesini sağladı. Boş pozisyonda bulunan Sissoko'nun yerden vuruşunda kaleci Mert Günok, uzanarak topu kurtardı.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Griezmann, çapraz pozisyonda yaptığı sert vuruşla gol aradı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin yanından az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi

İkinci yarının önemli anları

55. dakikada Hernandez, sol çaprazdan ceza sahasına girerek gole yaklaştı. Hernandez'in yerden gönderdiği şutta top, kalenin yanından auta çıktı.

59. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına yolladığı uzun topa hareketlenen Hakan Çalhanoğlu, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'ın önüne gönderdi. Ceza sahasında boş durumda kalan Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti.

61. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Griezmann, topu yerden kale sahasına gönderdi. Ben Yedder'in bekletmeden yaptığı dokunuşta top, kalenin üzerinden dışarı çıktı.

62. dakikada Ozan Tufan, Kenan Karaman'ın sağ kanattan yaptığı orta sonrasında topu önünde buldu. Ceza alanında kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda şutunu çeken Ozan, meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta gönderdi.

GOL: 76. dakikada Fransa, sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda golü buldu. Griezmann'ın kale alanına ortaladığı topa yükselen Giroud, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

GOL: 82. dakikada Türkiye eşitliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta arka direğe doğru ortaladığı topa, Kaan Ayhan hareketlendi. Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve milliler skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Stade de France

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman (Dk. 87 Ikone), Griezmann, Matuidi (Dk. 77 Lemar), Ben Yedder (Dk. 72 Giroud)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik (Dk. 53 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Ozan Tufan (Dk. 81 Cenk Tosun), İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Dk. 49 Hernandez, Dk. 81 Griezmann (Fransa), Dk. 85 Cenk Tosun, Dk. 87 Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci (Türkiye)

Goller: Dk. 76 Giroud (Fransa), Dk. 82 Kaan Ayhan

Kaynak: AA, TRT Spor,