Fransa maçında Türk taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek14 Ekim 2019 Pazartesi 23:11 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 23:47
Fransa-Türkiye maçı için Stade de France'a giden Türk taraftarlar İstiklal Marşımızı asker selamıyla okuyarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Beraberlik golünün ardından ay yıldızlı oyuncuların selamını Fransız rejisi göstermedi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşan Milli Takımımızı, ay yıldızlı taraftarlar yalnız bırakmadı.
Sahada milli futbolcular, büyük coşku ile istiklal marşımızı söylerken, tribünlerde de duygulandıran görüntüler yaşandı.
İstiklal Marşı'nı asker selamıyla söylediler
Stade de France'a gelen 30 bini aşkın Türk taraftar, Barış Pınarı Harekatına destek verdi.
İstiklal Marşımızı asker selamıyla söyleyen ay yıldızlı taraftarlar, teröre karşı birlik mesajı verdi.
Geceye damga vuran görüntü
Ay yıldızlı oyuncular, Kaan Ayhan'ın 81'inci dakikadaki golü sonrası yine asker selamıyla sevinç yaşadı. Türkiye, Fransa'ya beraberlik golünü attıktan sonra asker selamı verdi ama Fransız rejisi ekranlara getirmedi.
Kaynak: TRT Haber