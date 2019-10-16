Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Bakan Akar, toplantıya girişinde salonda bulunanlara asker selamı verdi.

[Fotoğraf: AA]

UEFA, dün skandal bir karara imza atarak, A Milli Takım'ın Fransa maçında beraberlik golünü asker selamı ile kutlamasına soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan'dan UEFA'nın asker selamı soruşturmasına tepki

UEFA'nın bu kararı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, her kesimde büyük tepkiye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA'nın soruşturması ile ilgili şunları söyledi:

"Ben onu doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Grizma’nın mesela Macron ile ilgili böyle bir şey oldu, Grizma’ya bir şey mi yaptı, herhangi bir şey verdiler mi? Burada ise şu anda bu milli takımın bir milli bakışı var. Bu milli bakışında oradaki bütün seyircileriyle paylaşıyor. Bundan daha tabii, daha doğal bir şey olamaz. Ben burdan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz."

Fransa'nın iki yüzlülüğü

A Milli Futbol Takımının Fransa deplasmanı sonrasında verdiği asker selamı Fransa rejisi tarafından da engellenmişti. Ancak Fransa'yı rahatsız eden bu selam, kendilerine hiç de yabancı değil.

Zira Fransa'nın Dünya Şampiyonu olduğu 2018 Temmuz kupa töreninde futbolcuların Cumhurbaşkanı Macron'a verdiği asker selamı, hem Fransa hem de uluslararası medya kuruluşlarında yer almıştı.

[Fotoğraf: AFP]

Benzeri bir fotoğraf karesi, Dünya Kupası sonrası Fransa'da düzenlenen madalya töreninde de çekilmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA