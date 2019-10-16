Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Meclisimizin Yeni Yasama Yılının ve bu ilk Grup Toplantımızın, partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Bir önceki hafta, Sırbistan’daydık. Sırbistan’la ilişkilerimize ivme kazandıracağını düşündüğüm temaslarımız son derece verimli ve başarılı geçti. İkinci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısının ardından, Sırbistan’la tam 9 anlaşma imzaladık. İş Forumunda da, Türk ve Sırp işadamları somut işbirliği imkânlarını değerlendirdiler. Bu ziyaret vesilesiyle, Türk şirketleri tarafından Sırbistan’da kurulan 6 fabrikanın açılışını, bir fabrikanın da temel atma törenini icra ettik.

TİKA’nın tamamladığı çeşitli projelerin açılışlarını yaptık. 2009 yılında kurulan Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Üçlü Zirve Toplantısını da düzenledik. Ayrıca, Balkanlarda ulaşım bağlantılarını artırmak amacıyla bir Türk firmasınca üstlenilen Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi’nin temel atma törenini gerçekleştirdik. Projenin yeni bir dostluk köprüsü olacağına inanıyorum. Biliyorsunuz dün de, Türk Konseyi 7’nci Zirvesi dolayısıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deydik. Ziyaretim kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Türk Konseyi Zirvesi’ne iştirak eden Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ile Macaristan Başbakanı’yla gerçekleştirdiğim temaslarda ikili ve bölgesel konuları da ele aldık. Görüşmelerde Türk dünyasına ve bölgemize ilişkin ortak gündemimizdeki meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Geçtiğimiz yıl Zirve’ye onur konuğu olarak katılan Özbekistan, bu defa tam üye olarak aramızda yer aldı. Macaristan da, geçen sene olduğu gibi gözlemci sıfatıyla bizlerleydi. Böylece, Türk Konseyi daha da güçlenmiş oldu.

TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Sanayi ve Ticaret Odası arasında iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla Türk Konseyi Koordinasyon Komitesi’nin kurulmasını kararlaştırdık. 8’inci Zirve, gelecek yıl, inşallah Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Meclis gündeminde de çok önemli hazırlıklarımız, kanun tasarılarımız bulunuyor.

Yargı Reformunun birinci paketi başta olmak üzere tüm bu çalışmaları arkadaşlarımızın titizlikle takip ettiklerine inanıyorum. Bu dönemde de Cumhur İttifakı olarak Meclis’i etkin şekilde çalıştırmakta kararlıyız.

Meclis’in gereksiz yere oyalanmasına, kilitlenmesine, işlevsiz hale getirilmesine yönelik hiçbir girişime de eyvallah etmeyeceğiz. Yeni Yasama Yılının bir kez daha ülkemize, Meclisimize ve milletvekillerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Türkiye, Barış Pınarı Harekatını başlatma noktasına bir anda gelmemiştir"

Suriye’de 9 Ekim saat 16.00’da başlattığımız Barış Pınarı Harekatı, hamdolsun başarıyla devam ediyor. Türkiye, Barış Pınarı Harekatını başlatma noktasına bir anda gelmemiştir.

Bugün geldiğimiz noktada, 40 yıldır onbinlerce vatandaşımızın canına mal olan, ülkemize yüzlerce milyar dolar maliyet getiren bölücü terör meselesinin nasıl ortaya çıktığını ve büyüdüğünü daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz, her hal ve şart altında müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirmiştir.

"Türkiye’nin tavrı barıştan, huzurdan, esenlikten yana olmuştur"

Buna karşılık, müttefiklerimizin yüzümüze başka konuştuğu, arkamızdan ise başka işler çevirdiği, inkarı mümkün olmayan bir şekilde açığa çıkmıştır. Her şeye rağmen Türkiye’nin tavrı barıştan, huzurdan, esenlikten yana olmuştur, böyle de olacaktır.

Suriye meselesi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasını yeniden dizayn edilmesini amaçlayan bir projenin ürünüdür.

Gerçi, biz Suriye yönetimine, daha ortada hiçbir çatışma yokken, demokrasiden, hukuktan, haktan, adaletten yana tavır takınması için çok tavsiyede bulunduk, çok çabaladık.

Suriye'de son 8 senede ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 12 milyon kişinin evlerinden kaçmalarına, bunların yarısının da ülke dışına gitmesine yol açan çatışmalar yaşanmıştır. Suriye dışına giden 6 milyon civarındaki Suriyelinin 4 milyonu da ülkemize gelmiştir.

"Ey Arap Ligi acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz"

Ey Arap Ligi acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz. Suriye'yi Arap Liginden çıkardınız, şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi Arap Ligine almak için çalışıyorsunuz. Arap Ligi mültecilerle ilgili 1 kuruş bile vermedi.

"DEAŞ’ı proje olarak geliştiren ülkeler karşımıza DEAŞ düşmanı görüntüsüyle çıkıyor"

Yaşanan kaos ortamını fırsat bilen kimi güçler, DEAŞ adı altında bir cinayet makinesi icat etmiş ve iplerini sürekli ellerinde tutarak ortaya salmıştır. DEAŞ’ın faaliyet gösterdiği, katliamlar yaptığı, müdahalelere sebebiyet verdiği bölgelerin tamamı da, coğrafyamızın kadim halklarının yaşadığı yerlerdir. İslam’la uzaktan yakından ilgisi olmayan bu vahşi örgüt, İslam ve Müslümanların en büyük düşmanıdır. Bugün dahi hala, bölgede Müslümanlar lehine atılabilecek her adımın önüne, DEAŞ faktörü bir engel olarak çıkartılmaya devam ediliyor. Üstelik DEAŞ’ı proje olarak geliştiren, maddi olarak destekleyen, fiilen yönlendiren ülkeler, bugün karşımıza güya en büyük DEAŞ düşmanı görüntüsüyle çıkıyor. Hâlbuki biz bu konuda kimin ne rolü olduğunu gayet iyi biliyoruz. DEAŞ’ın bölgemizde çöküşünü başlatan ise Türkiye olmuştur.

"3 bin teröristi etkisiz hale getirdik, DEAŞ balonunu söndürdük"

Tıpkı bir balon gibi sürekli şişirilen, gücü sadece masumlara yeten bu örgütün foyasını, Fırat Kalkanı Harekatıyla biz ortaya çıkardık. Bu harekatta yaklaşık 3 bin teröristi etkisiz hale getirerek, DEAŞ balonunu söndürdük.

"Müttefikler teröristler ile beraberler"

Esasen, Fırat Kalkanı’nın ardından müttefiklere, Rakka ve Deyrizor tarafı başta olmak üzere, Suriye’de DEAŞ’ın elindeki diğer yerleri de özgürleştirmeyi teklif ettik. Hatta harekat planlarımız dahi hazırdı. Ancak, o anda anlaşılmaz gibi gözüken ama artık gayet iyi bildiğimiz sebeplerle müttefikler, Türkiye gibi meşru bir güç yerine, PKK-YPG gibi bir terör örgütüyle hareket etmeyi tercih ettiler.

"Ülkemizdeki DEAŞ saldırılarında yanımızda hiç kimseyi bulamadık"

Teröristler, Fransa’da bir eylem yaptığında, Fransız halkının acısını paylaşmak üzere tüm dünya ile birlikte biz de oradaydık. Buna karşılık DEAŞ ülkemizde 50 kişinin, 100 kişinin öldüğü pek çok canlı bomba saldırısı gerçekleştirdiğinde, yanımızda hiç kimseyi bulamadık.

"Mesele DEAŞ, PKK değil bölgemize yönelik bir proje"

Meselenin DEAŞ değil, hele PKK hiç değil, sadece ve sadece bölgemize yönelik bir projenin hayata geçirilmesi olduğu gerçeği, attığımız her adımda bir kez daha karşımıza çıktı.

Ya, Avrupa’da ve Amerika’da yazılan bu senaryoda bize biçilen role teslim olacak, yani başımıza gelenlere ve geleceklere rıza gösterecek, kasap bıçağına boynumuzu uzatacaktık, ya da mücadele edecektik.

"Afrin’i teröristlerden temizlerken, destek bir yana, sürekli eleştiriye maruz kaldık"

Suriye’de, Türkiye’nin başlattığı operasyonun ardından DEAŞ tehdidi ortadan kalktığında, karşımızda garip bir manzara bulduk. Bir tarafta rejim yüzbinlerce insanı katlederek, milyonlarca insanı yerinden ederek ilerliyordu. Diğer tarafta ise PKK-YPG, Amerika’nın ve Avrupa’nın sınırsız desteğiyle, bir milyon Arabı, Kürdü, Türkmeni, Süryaniyi ve her kesimden insanı yerinden ederek sınırlarımız dibinde bir terör koridoru oluşturuyordu. Bugün, “sivil kayıpları konusundaki hassasiyetlerinden” dem vurarak karşımıza dikilenlerin hiçbirinin de, o günlerde sesi çıkmıyordu. Biz, İdlip’te 4 milyon insanın hayatını kurtarmak için var gücümüzle çalışırken, yasak savma kabilinden cılız sesler dışında, bunların hiçbirinden destek göremedik. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’i teröristlerden temizlerken, destek bir yana, sürekli eleştiriye maruz kaldık.

"Terör örgütünü korumak için bizi arayanlar, başsağlığı dilemek için aramadı"

Şimdi Barış Pınarı Harekatını yürütüyoruz, bu defa çok daha aleni bir dirençle, hatta saldırıyla karşı karşıyayız. Bugünlerde hemen her gün, hatta kimi günler birkaç tane batılı lider, Barış Pınarı Harekatını durdurmamız için bizi arıyor. Ama bugüne kadar bizi, teröristler tarafından ülkemize atılan 900’e yakın havan ve roketler için üzüntülerini bildirmek üzere kimse aramadı. Bizi, bu saldırılarda hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere de kimse aramadı. Hatta, terör örgütünü korumak için bizi arayanlar, şöyle bir yarım ağızla dahi olsun, bu konuda tek kelime etmediler.

"Bu devran elbet dönecek"

Bir gecede 251 insanımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminde, sınırlı sayıda dostumuzun desteği dışında tamamen yalnız bırakılmıştık. Bize bugüne kadar “terörle mücadelenizde size nasıl yardımcı olabiliriz” diye gelen hiç olmadı. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını, taleplerini, çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar. Ey Batı, ey Arap Birliği, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler. Hepinize sesleniyorum. Bu devran elbet dönecek. Şunu bilin ki, yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza, terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol-kanat germek için çıkacak. Emin olun, o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız, ama iş işten geçmiş olacak. Teröristler kapınıza dayandığında, sınırlarınızdan içeri düşen bombalarla vatandaşlarınız ölür ve yaralanırken, şehirleriniz canlı bomba saldırılarıyla, terörist eylemleriyle sarsılırken, terör örgütü mensupları, müttefik dediğiniz ülkelerde ellerini kollarını sallayarak dolaşır, en üst düzeyde ağırlanırken bakalım teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz, nasıl davranacaksınız? Unutmayın, bu dünya etme-bulma dünyasıdır. Bakalım o zaman teröristlere bugünkü gibi sahip çıkmayı sürdürebilecek misiniz?

"Gelin Türkiye'nin yanında yer alın, en azından karışmayın"

Onun için diyorum ki, gelin bu mücadelesinde Türkiye’nin karşısında değil yanında yer alın, en azından karışmayın. Terör örgütünün tünelleri Fransız firmasından alınan çimentolardan yapılıyor.

"Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır, yapmaz"

Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır, yapmaz. Bizim ne inancımız, ne kültürümüz, ne ahlakımız buna izin verir. Buna karşılık, bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarıyla doludur. Fransa önce kendine baksın.

"Sivil katliamı görmek istiyorsanız aynaya bakın"

Suriye konusunda bizi sivil katliamıyla itham edenlere, şunu söylemek istiyorum:

Sivil katliamı görmek istiyorsanız, Suriye’nin Halep’inden İdlip’ine, Haseke’sinden Rakka’sına, Deyrizor’undan Dera’sına kadar Türkiye’nin ayak basmadığı yerlerine bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan’a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Arakan’a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Kafkaslarda Yukarı Karabağ’a, Balkanlarda Bosna’ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, Türkiye’nin müdahalesinden önceki Kıbrıs’a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, hemen burnunuzun dibinde neredeyse her gün masumların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin’e bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, bölücü terör örgütünün kadın, çocuk, yaşlı demeden ülkemiz topraklarında 40 yıldır yaptığı terör eylemlerine bakın. Velhasıl, sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın. Türkiye, bu konuda asla itham edilebilecek bir ülke değildir.

Bugün dünyada böylesine kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu yürütüp de, Türkiye kadar temiz iş çıkartan başka bir ülke yoktur.

Suriye’de bizi sivilleri hedef almakla itham edenlerin Suriye operasyonunu, Irak operasyonunu, Afganistan operasyonunu hatırlayın. Neredeyse her gün, güya “yanlışlıkla” vurulan sivil hedeflere, evlere, okullara, hastanelere, pazar yerlerine, sokaklara, düğünlere, otobüslere ilişkin haberlerin, resimlerin, görüntülerin utancıyla güne başlıyorduk.

Biz, yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm operasyonlarımızda, kendi güvenlik güçlerimizin hayatlarını riske atma pahasına tek bir sivilin zarar görmemesi için çalışmış bir ülkeyiz. Hiç kimse bize taammüden hedef alınmış tek bir sivil hedef gösteremez.

"1220 kilometrekare alanı temizledik"

Barış Pınarı Harekatında, teröristler, sırf sivil kayıp oluşsun diye askerlerimize evlerden, parklardan, kiliselerden, camilerden, okullardan, hastanelerden saldırırken, biz bunlara asla aynıyla mukabele etmedik. Teröristleri takip ettik, sivillerden uzaklaştıkları anda da imha ettik. Bu şekilde adeta adım adım ilerleyerek şu ana kadar 1220 kilometrekare alanı temizledik.

"Ne derseniz deyin teröriste terörist demeye devam edeceğiz"

Buradan, herkesin kolaylıkla anlayabilmesi için şu 6 hususu, tane tane anlatmak istiyorum:

1- Türkiye, Suriye’de ne Kürtleri, ne Arapları, ne de başka bir kesimi değil, sadece ve sadece teröristleri hedef alıyor. Ülkemiz Suriye topraklarında işgal ve istila değil, terörle mücadele harekatı yürütüyor. Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz. Siz ne derseniz deyin, biz teröriste terörist demeye ve öyle muamelede bulunmaya devam edeceğiz. Sırf ülkemize zarar vermek için teröristleri makamlarında ağırlayanlar, bunun utancını ömür boyu taşıyacaklardır.

Teröristlerle bizim aramızda arabuluculuk yapmaya çalışan liderler var. Siz ne zamandan beri bir ülkenin teröristlerle masaya oturduğunu gördünüz. Türkiye tarihinde teröristlerle masaya oturulmadı, bundan sonra da olmayacak.

"DEAŞ’lıları da etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğiz"

2- Türkiye, operasyon bölgesi içinde kalacak DEAŞ’lıların sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu en başta ifade etmiştir. Buna karşılık birileri tarafından ısrarla korunup kollanan PKK-YPG terör örgütü, şantaj malzemesi olarak kullandığı DEAŞ mensuplarını serbest bırakmaya başlamıştır. Biz ülkemizi hedef almaya kalkacak DEAŞ’lıları bir şekilde tepeleriz, gerisini bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneticileri düşünsün. Kontrol altına aldığımız yerlerde PKK-YPG’lilerle birlikte DEAŞ’lıları da etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğiz.

"Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılıdır"

3- Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılıdır. Bu ülkede tüm kesimleri temsil eden meşru bir hükümet kurulduğunda, güvenliğini sağladığımız yerlerin sevk ve idaresini kendilerine bırakacağız. Suriye toprakları terörist işgali altındayken, bu ülke adına söylenen hiçbir sözün ve atılan hiçbir adımın kıymeti olamaz.

"Harekatımız 30-35 kilometrelik derinliğe ulaşana kadar sürecek, istisnamız yok"

4- Barış Pınarı Harekatı, Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan hattın tamamında, daha önceden ilan ettiğimiz 30-35 kilometrelik derinliğe ulaşana kadar sürecektir. Bu konuda hiçbir istisnamız, hiçbir tereddüdümüz, hiçbir açık kapımız yoktur.

"Destek olmak tüm dünyanın görevidir"

5- Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde 1 milyon ile 2 milyon arası Suriyelinin geri dönüşü için çalışmalara hemen başlamak istiyoruz. Uluslararası toplumdan ricamız, elindeki imkanları bu projeye destek vermek için kullanmasıdır. Suriye halkını 8 yıldır yaşadığı azaptan kurtaracak çalışmalarımıza destek olmak tüm dünyanın görevidir.

"Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar pazarlık yapabilir ama biz yapmayız"

6- Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılmayacağını, yapılsa da anlamı ve neticesi olmayacağını bilecek kadar tecrübe ve dirayet sahibi bir ülkedir. Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar, onlarla istedikleri pazarlığı yapabilirler ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz.

Bu vesileyle, bizi arayıp teröristler adına taleplerde bulunanlara şunları söylemek istiyorum. Madem terör örgütüyle bu kadar içli-dışlısınız, madem terör örgütünü bu kadar seviyorsunuz ve kolluyorsunuz, madem masumların akan kanının değil de teröristlerin ezilen başlarının derdindesiniz, madem teröristlerin gönlünü etmek uğruna Türkiye’nin müttefikliğini hiçe saymayı göze alıyorsunuz, öyleyse size bir teklifimiz var. Bizim, terörist bile olsa kimseyi taammüden öldürmek gibi bir niyetimiz zaten olamaz. Çünkü biz, sizin gibi değiliz.

"Hemen bu gece tüm teröristler silahlarını bırakıp güvenli bölgenin dışına çıksın"

Suriye’deki sorunun en kestirme yolu için teklifimiz şudur: Hemen bu gece, tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp, kurdukları tuzakları imha edip, belirlediğimiz güvenli bölgenin dışına çıksınlar. Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan bölgede bu dediğimiz yapıldığında, sadece teröristleri hedef alan Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Gerçek derdi bölge halkının zarar görmemesi olan herkesin bu teklife derhal olumlu cevap vermesi gerekir. Şayet dert bölge halkının can güvenliği değil de, teröristlerin canını kurtarmak ise, yine bu teklife olumlu cevap verilmesini bekleriz. Yok dert terör örgütünün ülkemize yönelik saldırılarının ve bölge halkı üzerindeki baskısının devamı ise, hiç kimse kusura bakmasın, böyle bir şeye rıza göstermeyiz. Bu yöndeki tekliflere de, üstü örtülü veya açık tehditlere de eyvallah etmeyeceğimiz, bugüne kadarki tavrımızla herhalde anlaşılmıştır. Barış Pınarı Harekatıyla veya harekat alanındaki herhangi bir yerle ilgili kimseye bir söz vermedik. Soranlara sadece terör örgütünün sınırlarımızın 30 kilometre uzağına çekilmesiyle ilgili, sayısız defa tekrarladığımız duruşumuzu ifade ettik. Ne zamanki Münbiç’ten Irak sınırına kadar olan hat boyunca, istisnasız bir şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliği kontrol altına aldık, işte o zaman harekatımız sona erer.

Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz.

"Ekonomik yaptırımla tehdit edenlere "azdan az gider, çoktan çok gider" diyoruz"

Suriye’deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de diyoruz ki, “azdan az gider, çoktan çok gider”. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız bir süre sonra çok daha gür şekilde yerine gelir, ama sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz. Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye’nin bu gayet açık, gayet samimi, gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Aksi takdirde beyhude yere zaman ve enerji harcamış oluruz.

Siyaset duygusallık sanatı değildir, insan ve ülke yönetme sanatıdır.

"Yaşadığımız süreç Suriye meselesinin sadece Suriyelileri ilgilendirmediğini ortaya koymuştur"

Yaşadığımız süreç, Suriye meselesinin sadece Suriyelileri ilgilendirmediğini, asıl hedefin bizim ülkemizin ve milletimizin bekası olduğunu, tüm açıklığıyla ortaya koymuştur.

Kökü sağlam olan ağacı rüzgar deviremez. Hamdolsun biz, kökü binlerce yıl ötesine uzanan, sapasağlam bir milletiz. Gerekirse 7 düveli karşımıza almak pahasına, bu ümmetin ve bu milletin onurunu, izzetini, haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. En büyük hesabın Allah’ın hesabı olduğu inancıyla, bize dayatılan değil, doğru bildiğimiz yolda yürümekte kararlıyız.

"46 şehit veren Suriye Milli Ordusu'ndaki kardeşlerimize muvaffakiyetler temenni ediyorum"

Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde ve diğer yerlerde kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.

Ülkemizin yanında cephenin en önünde aslanlar gibi mücadele eden ve şu ana kadar 46 şehit veren Suriye Milli Ordusu'ndaki kardeşlerimize Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Rusya'ya ziyaret olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı sonrasında kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, kendisine yöneltilen Rusya'ya ziyaret ile ilgili soru üzerine, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek." cevabını verdi.

Münbiç'te olma gibi bir derdimiz yok

Münbiç'teki gelişmelere ilişkin de Erdoğan, "Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Münbiç'te olma gibi bir derdimiz yok, ama rejim ya da Rusya örgütü çıkarmalı." dedi.

Erdoğan, Amerika'ya gidip gitmeyeceği konusunda ise, "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber