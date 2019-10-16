Reuters'ın Rus haber ajansı RIA'ya dayandırdığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konusunu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rusya'ya davet etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay sonunda Rusya'ya gelebileceğini duyurdu.

ABD'den üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suriye gündemini görüşmek için bugün Türkiye'ye geliyor.

Pence, 17 Ekim perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Kaynak: Reuters