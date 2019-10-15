Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Biz asla terör örgütüle masaya oturmayız"

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Harekat hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Hedefimiz belli, herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Hedefimiz teröristlerin 32 kilometrekarelik alanın dışına çıkarılması. Sahadaki gelişmeleri koordine etmek için ABD ve Rusya ile görüşüyoruz.

PKK/YPG hızla mevzi kaybediyor. Trump'a 'Gönder bir heyet, görüşelim' dedim. ABD'nin teklifine karşı 'Biz terör örgütüyle masaya oturmayız' diye cevap verdim. Biz asla terör örgütüle masaya oturmayız, ateşkesi konuşmayız."

Erdoğan, "Münbiç konusunda Ruslar ve ABD'liler ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber