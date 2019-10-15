Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yer alan ve sınırları için tehdit oluşturan terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 7. gününde.

611 terörist etkisiz hale getirildi

Toplam 611 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta, bugüne kadar Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 70 köy terör örgütü PKK/YPG'nin teröründen arındırıldı.

Teröristler için stratejik öneme sahip, M4 kara yolunda da kontrol sağlandı.

Suriye'de iç savaşı fırsat bilip orada konuşlanan terör örgütlerinin temizlenmesinin amaçlandığı harekatta 24 terörist teslim oldu.

Kontrolün sağlandığı bölgelerde arama ve tarama çalışmaları devam ediyor

Terör hedefleri tek tek vuruluyor, teröristlere ağır darbe indiriliyor. Örgütün mühimmatlarını da imha eden Mehmetçik, Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarda arama-tarama ve mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, o ana ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: TRT Haber