Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'dan döndü.

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nı destekleyen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyeleri ile Esenboğa Havalimanı'ndaki Şeref Salonu'nda bir araya geldi.

Kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabule, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Kaynak: AA