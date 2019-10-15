Barış Pınarı Harekatı'nda 611 terörist etkisiz hale getirildi15 Ekim 2019 Salı 19:47 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 20:08
Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611'e ulaştı.
Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Harekat başarıyla devam ediyor: 611 terörist etkisiz hale getirildi
Harekatın 7. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611'e ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu."
Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2019
#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/uanN6Q51qI
58 yerleşim yeri terörden kurtarıldı, teröristler kaçmaya başladı
Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket eden Mehmetçik, harekatta bugüne kadar 2 ilçe merkezi (Rasulayn ve Tel Abyad) 1 belde ve 56 köy olmak üzere toplam 58 yerleşim yeri terörden arındırıldı.
Terör örgütü ise çareyi kaçmakta ve teslim olmakta buluyor. PKK/YPG'li teröristler sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalışıyor.
Ayrıca, harekat kapsamında terör örgütleri için stratejik öneme sahip olan M4 kara yolunun da kontrolü sağlandı.
Kaynak: TRT Haber