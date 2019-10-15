Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Harekat başarıyla devam ediyor: 611 terörist etkisiz hale getirildi

Harekatın 7. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611'e ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu."

Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu.

#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/uanN6Q51qI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2019

58 yerleşim yeri terörden kurtarıldı, teröristler kaçmaya başladı

Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket eden Mehmetçik, harekatta bugüne kadar 2 ilçe merkezi (Rasulayn ve Tel Abyad) 1 belde ve 56 köy olmak üzere toplam 58 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Terör örgütü ise çareyi kaçmakta ve teslim olmakta buluyor. PKK/YPG'li teröristler sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalışıyor.

Ayrıca, harekat kapsamında terör örgütleri için stratejik öneme sahip olan M4 kara yolunun da kontrolü sağlandı.

Kaynak: TRT Haber

