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Sosyal medyadan terör propagandası: 5 tutuklama15 Ekim 2019 Salı 19:49 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 20:00
İstanbul’da, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya paylaşımlarında Barış Pınarı Harekatı'nı protesto adı altında terör propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sivillerin hedef alındığına yönelik gerçek dışı içeriklerle terör örgütü propagandası yaptıkları değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: terör propagandası sosyal medya