Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi devam ediyor. Harekatta bugüne kadar 611 terörist etkisiz hale getirildi, toplam 58 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber