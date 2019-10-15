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Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü15 Ekim 2019 Salı 22:52 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 22:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile telefon görüşmesi yaptı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Reinsalu dışişleri bakanı çavuşoğlu