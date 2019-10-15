İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransız AFP haber ajansına Barış Pınarı Harekatı'nın hedeflerini anlattı.

"Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini dünya desteklese de desteklemese de sürdüreceğini aktaran Altun, "Tüm tarafları, taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak Türkiye’nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz" dedi.

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda şeffaf olduğunun altını çizen Altun açıklamalarına şöyle devam etti:

"Son günlerde ABD’li yetkililerin, resmi yetkilerini kullanarak Suriye’nin kuzeyindeki durum hakkında yalan haberler servis ettiğini, PKK’nın Suriye kolu tarafından işlenen suçları örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Binlerce DEAŞ’lı teröristi hapishanelerden salıveren örgüt, Türkiye-Suriye sınırında sivilleri ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almış; son olarak Esed rejimiyle kirli bir anlaşmaya imza atmıştır."

"ABD terörle mücadeleyi neden desteklemiyor?"

Fahrettin Altun, Obama yönetiminin Türkiye'de terör örgütü PKK'ya eğitim ve silah verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin ABD'ye buna son vermesi için yaptığı çağrıların yanıt bulmadığını belirten Altun, "Bugün Türk halkı NATO müttefikimiz olan ABD'nin neden terörle mücadele çabalarımızı desteklemediğini sorgulamaktadırlar. Washington’ın neden Suriye’nin kuzeyinde mülteciler için kurulacak bir güvenli limana karşı çıktığını anlamaya çalışmaktadırlar." açıklamasında bulundu.

Altun, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede etkin rol üstlendiğini hatırlattı.

Kaynak: TRT Haber