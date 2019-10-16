Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sunum yaptı. Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- ABD bürokrasisi Trump'ın emrini yerine getirmedi. Aradan 16 ay geçti, YPG hala Münbiç'te.

- YPG insanlığa karşı ne suç varsa işledi.

- YPG bize saldırması için DEAŞ'lıları serbest bıraktı, onlara para verdi.

- Güvenli bölge için sabırla bekledik.

- Burada çok açık ve net, bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bugün en çok tepki gösteren ülkelere bakın başta Fransa olmak üzere, amaçları burada bir terör örgütü kurmak. Bunun için sahada ve komşu bölgelerde de çok ciddi çalışmalar yaptı. Dolayısıyla bu kadar bize saldırmalarının sebebi de bu oyunu bozmamızla beraber yaşadıkları hayal kırıklığıdır, onun neticesidir.

- Harekatın amacı bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine rahatça dönebileceği bir ortam sağlamak.

- Bu harekatta sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor.

- Terör örgütünün vatandaşlarımızı katletmesine sessiz kaldılar.

- Nereden gelirse gelsin, hiçbir yaptırım ve tehdit kabul edilemez, bizi yolumuzdan çeviremez.

Kaynak: TRT Haber