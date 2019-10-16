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PKK/YPG'den sivillere havanlı saldırı: 3 yaralı16 Ekim 2019 Çarşamba 16:42 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:17
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyündeki sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye tarafından terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: ypg sivillere saldırı PKK havanlı saldırı barış pınarı harekatı