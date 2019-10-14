Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını hedef aldığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, sosyal medya sitesi Twitter'da TRT World içeriklerini hedef almaya başladı.

TRT World Dijital İçerik Müdürü Yusuf Özhan, Twitter'ın "Barış Pınarı Harekatı"nın gündeme gelmesiyle, TRT World hesabına erişimi “hassas içerik” uyarısıyla sınırlandırdığına dikkat çekiyor.

Maalesef Twitter son birkaç haftadır TRT World hesabına erişimi “hassas içerik” uyarısıyla sınırlandırıyor. Sebebi, malum. https://t.co/eF6vlvdQSX — Yusuf Özhan (@Yusuf_Ozhan) October 13, 2019

Özhan, "Son 15 gündür, hassas içerik mesajıyla Twitter içerikleri sınırlandırılıyor. Bazı kullanıcılardan gelen içerikler sınırlandırılıyor mesajları son bir haftada arttı. Takipçiler ekran görüntüleri alıp gönderiyor. Özellikle TRT World hesabını henüz takip etmeyen kullanıcıların bu problemi yaşadığını fark ettik. Yani takip edecek kullanıcılar caydırılıyor" dedi.

Paylaşılan haberlerin diğer uluslararası medya kuruluşlarının haberlerinden herhangi bir farkı olmadığına işaret eden Özhan, hayatını kaybeden 18 sivil ile terör saldırıları altında Akçakale'de yaşamlarını sürdürmeye çalışan sivillerin hikayelerinin paylaşıldığı içeriklerin görülemediğini belirtti.

Diğer kuruluşların içeriklerine müdahale yok

Aralarında BBC, CNN, Washington Post, Fox News'in de olduğu kuruluşların Türkiye karşıtı propaganda içeren yanıltıcı haberlerine herhangi bir içerik sınırlaması getirilmemesi ise dikkat çekiyor.

"Kararlar subjektif olabiliyor"

Konuyla ilgili TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Dijital Hayat Akademisi Direktörü Bilal Eren, "Twitter algoritmTwitter'dan TRT World içeriklerine sınırlaması şiddet barındıran içerikleri kullanıcılara göstermeme yönünde son 1 yılda yeni adımlar attı. Bu bir algoritma olsa da bu algoritmayı düzenleyenler insanlar ve bu insanların da bir dünya görüşü var. Algoritmayı belirlerken aldıkları kararlar subjektif olabiliyor. TRT World içerikleri onlar için şiddet içerebiliyorken The Guardian içerikleri onlara göre şiddet içermeyebiliyor. Twitter, Facebook, Instagram'ın kime ait olduğunu düşünmek gerekli." dedi.

Twitter’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika sorumlusu İngiliz ordusundan

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) sitesinin bu ayın başında yayımladığı raporda Twitter’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika editoryal politikasından sorumlu kıdemli bir yöneticisi olan Gordon MacMillan'ın, İngiliz ordusunun psikolojik savaş biriminde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Twitter’ın İngiltere’deki merkezinde çalışmaya başlayan Gordon MacMillan, birkaç yıl boyunca “ölümcül olmayan” savaş yöntemlerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir birim olan İngiliz ordusunun 77’inci Tugay'da da görev yaptığı açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber