Dünya

ABD'ye giden göçmenler Meksika'dan geçemedi

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:04 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:18

Meksika'nın güneyindeki Tapachula kentinde Afrika, Karayip ve Güney Amerika ülkelerinden gelerek ABD'ye ulaşmak üzere kuzeye hareket eden yüzlerce göçmen, güvenlik güçlerince engellendi.

[Fotoğraf: Getty]